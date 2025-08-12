مباريات الأمس
"بينها 3 ملايين إعلانات".. الكشف عن القيمة المالية لتجديد عقد إيهاب أمين مع الأهلي

02:23 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي
    إيهاب أمين
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع ممثلي نجم الفريق الأول لكرة السلة إيهاب أمين لتجديد التعاقد.

وأوضح مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن الطرفين اتفقوا على تجديد العقود لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين جنيه بينهن 3 ملايين جنيه عقود إعلانية.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن التوقيع الرسمي على العقود سيكون بعود عودة اللاعب من أنجولا؛ حيث يشارك مع المنتخب ببطولة الأفروباسكت.

ونفى المصدر ما تردد عن وضع اللاعب شرطًا لتجديد تعاقده مع الأهلي ينص على حصوله على الراتب بالدولار.

