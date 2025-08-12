مباريات الأمس
"طريق الساعي".. نجم الزمالك السابق يكشف سر عودة العلاقة بين الأهلي والمصري

10:33 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

كتب- محمد خيري:

أكد كريم زكري نجم الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، أن كامل أبوعلي رئيس النادي ساهم في حل العديد من الأزمات التي يعاني منها الفريق.

وقال زكري في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "كامل أبو علي منذ قدومه وهو يحل أزمات للنادي المصري، والجماهير في بورسعيد تعلم ذلك تماما".

وأضاف: "لا أرى أي مبررات لهجوم جماهير المصري على كامل أبو علي، لأن فريق الكرة يسير على الطريق الصحيح".

وتابع: "من المستحيل أن تهاجم جماهير بورسعيد كامل أبو علي، الجميع يعلم ما يقوم به من جهود ومساهمة في حل بعض الأزمات".

وأردف: "لا يوجد شخص في بورسعيد مثل كامل أبو علي، ويحسب له عدم وجود أي مديونيات في الوقت الحالي على النادي المصري".

وأكمل: "كامل أبو علي ساهم في عودة العلاقات بين المصري والأهلي عن طريق التعاقد مع عمر الساعي مباشرة".

واختتم كريم زكري تصريحاته قائلا: "أي لاعب يفضل اللعب في النادي المصري في تواجد كامل ابو علي بسبب الالتزامات المادية والمنافسة على البطولات".

الأهلي المصري البورسعيدي كريم زكري النادي الأهلي عمر الساعي
