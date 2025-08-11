مباريات الأمس
12 صورة لجنازة والد العامري فاروق بحضور الخطيب

03:47 م الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيد عبد الحفيظ يحضر جنازة والد العامل فاروق (2)
  • عرض 12 صورة
    سيد عبد الحفيظ يحضر جنازة والد العامل فاروق (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد العدل يحضر صلاة جنازة والد العامل فاروق (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد العدل يحضر صلاة جنازة والد العامل فاروق (2)
  • عرض 12 صورة
    الفنان أحمد رزق يحضر صلاة جنازة والد العامل فاروق (1)
  • عرض 12 صورة
    الفنان أحمد رزق يحضر صلاة جنازة والد العامل فاروق (2)
  • عرض 12 صورة
    الفنان أحمد رزق يحضر صلاة جنازة والد العامل فاروق (2)
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب في صلاة الجنازة
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي يؤدي واجب العزاء
  • عرض 12 صورة
    حضور محمد الجارحي
  • عرض 12 صورة
    حضور محمد الجارحي
كتب- محمد خيري:

أقيمت اليوم جنازة، فاروق العامري، والد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس الأهلي السابق، ووزير الرياضة الأسبق.

وتوافد العديد من نجوم النادي الأهلي ومجلس الإدارة، على حضور الجنازة، وفي مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الأسبق، والفنان أحمد رزق.

حرص النادي الأهلي على نعي فاروق العامري، والد المرحوم العامري فاروق، نائب مجلس إدارة الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية أمس الأحد.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق ، نائب رئيس النادي».

وأضاف البيان: «داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وانا المرجعون».

