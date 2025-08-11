بسبب الكرة الذهبية.. أشرف حكيمي يثير الجدل داخل باريس سان جيرمان

كتب- محمد عبدالهادي:

أشعلت تصريحات النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، الجدل داخل أروقة النادي الباريسي، بعدما تحدث عن استحقاقه التتويج بالكرة الذهبية، في مقابلة تلفزيونية مع قناة Canal +، ما اعتبره البعض تلميحًا يمس زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، المرشح الأبرز للجائزة هذا العام.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن هذه التصريحات لم تلقَ ترحيبًا لدى المقربين من ديمبيلي، خاصة أن إدارة باريس سان جيرمان كانت قد أبدت دعمًا علنيًا لنجمها الفرنسي للفوز بالكرة الذهبية، بعد الموسم المميز الذي قدمه بقميص النادي.

وأضافت الصحيفة أن بعض أفراد محيط ديمبيلي تفاجأوا بتصريحات حكيمي، رغم نفي بعض المصادر المقربة من اللاعب وجود أي خلافات مباشرة بين الطرفين.

ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من ديمبيلي قوله: "عثمان يركز تمامًا على بداية الموسم، ولا نريد الدخول في أي جدل، الفريق هو الأولوية، وقد أعرب عن تقديره لدعم زملائه، أما آراء الآخرين فهي حرية شخصية لا يحق لنا تفسيرها".

وكان ديمبيلي قد أنهى الموسم الماضي بأرقام لافتة، حيث سجل 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال 53 مباراة في جميع المسابقات، ما يجعله المرشح الأبرز للتتويج بالكرة الذهبية هذا العام.