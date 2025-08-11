مباريات الأمس
للمرة الثانية.. لماذا اجتمع الاتحاد الدولي لكرة القدم مع بيراميدز؟

03:20 م الإثنين 11 أغسطس 2025

فيفا

background

عُقد الاجتماع التحضيري الثاني والذي جمع بين مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ومسئولي نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا من أجل الاتفاق على ترتيبات مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وشهد الاجتماع الاتفاق بين مسئولي الفيفا وبيراميدز على تحديد الساعة التاسعة من مساء يوم 14 سبتمبر المقبل، بتوقيت القاهرة، موعدا للمباراة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتم التنسيق على وصول بعثة نادي أوكلاند سيتي إلى القاهرة يوم 12 سبتمبر حيث ستقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، وسيخوض الفريق تدريبا واحدا فقط على استاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء يوم 13 سبتمبر، قبل المواجهة الهامة.

