تعليق ناري من شوبير على أداء الأهلي

04:41 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أداء الفريق في المباراة الأخيرة، وذلك من خلال برنامجه "حارس الأهلي" عبر القناة الرسمية للنادي.

وقال شوبير:"من أول مباراة، كنا خارج الخدمة، باستثناء ثلاثة أو أربعة لاعبين، نحمد الله أن المباراة السابقة كانت بمثابة إنذار، لأننا كنا معرضين للخسارة، فرصتان فقط على مرمانا، وكل واحدة منهما انتهت بهدف."

وتابع:"لكن عندي عتاب على الجمهور، لأنهم كل شوية يطالبوا برحيل المدرب، لا يصح يا جماعة أن نطالب بإقالة المدرب من أول تعادل أو خسارة، يعني كلما خسرنا أو تعادلنا، نقول مشوا المدرب هذا لا يعقل."

وأضاف:"أحب أنبه جمهور الأهلي، أن المباريات المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في التشكيل، وقد نرى أليو ديانج أساسيا في المباراة القادمة."

واختتم شوبير حديثه قائلاً:"جماهير الأهلي في المباراة السابقة كانت رائعة، لم يسجل عليهم أي تجاوز أو خطأ في التشجيع، وهذه الجماهير هي السبب الحقيقي في تتويج الأهلي بالدوري الموسم الماضي، لولا دعمهم الجنوني، سواء في المدرجات أو عبر السوشيال ميديا، ما كان الأهلي ليفوز بالبطولة."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

