الدرع الخيرية

- -

17:00

ليفربول

- -
17:00

ليفربول

الدوري المصري

- -

18:00

الجونة

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

جميع المباريات

منذ 6 سنوات.. رقم سلبي للأهلي بعد تعادله مع مودرن سبورت

04:16 م الأحد 10 أغسطس 2025
    الأهلي ومودرن سبورت
    الأهلي ومودرن سبورت
    الأهلي ومودرن سبورت
    الأهلي ومودرن سبورت
    الأهلي ومودرن سبورت
    الأهلي ومودرن سبورت
    الأهلي ومودرن سبورت
    الأهلي ومودرن سبورت
كتب- محمد عبدالهادي:

استهل فريق الأهلي مشواره في الدوري المصري للموسم الجديد 2025/26 بتعادل أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ورغم التوقعات بانطلاقة قوية لحامل اللقب، إلا أن الفريق الأحمر سقط في فخ التعادل، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة، وهي نفس حصيلة مودرن سبورت، ليتواجد الفريقان مؤقتًا في المركزين الرابع والخامس على التوالي بجدول الترتيب.

ويحمل هذا التعادل رقمًا سلبيًا في سجل الأهلي، حيث تُعد هذه المرة الأولى منذ ستة مواسم التي يعجز فيها عن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية.

وكانت آخر مرة فشل فيها الأهلي في حصد النقاط الثلاث في أولى مباريات الدوري خلال موسم 2018-2019، حين تعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، قبل أن ينجح في التتويج باللقب لاحقًا.

بالمواعيد والمواجهات.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من الدوري؟

نجم الزمالك السابق: "أفشة مش قادر وإمام عاشور سبب تراجع الأهلي"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مودرن سبورت نتيجة الأهلي ومودرن سبورت الدوري المصري
