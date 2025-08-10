منذ 6 سنوات.. رقم سلبي للأهلي بعد تعادله مع مودرن سبورت



كتب- محمد عبدالهادي:

استهل فريق الأهلي مشواره في الدوري المصري للموسم الجديد 2025/26 بتعادل أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ورغم التوقعات بانطلاقة قوية لحامل اللقب، إلا أن الفريق الأحمر سقط في فخ التعادل، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة، وهي نفس حصيلة مودرن سبورت، ليتواجد الفريقان مؤقتًا في المركزين الرابع والخامس على التوالي بجدول الترتيب.

ويحمل هذا التعادل رقمًا سلبيًا في سجل الأهلي، حيث تُعد هذه المرة الأولى منذ ستة مواسم التي يعجز فيها عن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية.

وكانت آخر مرة فشل فيها الأهلي في حصد النقاط الثلاث في أولى مباريات الدوري خلال موسم 2018-2019، حين تعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، قبل أن ينجح في التتويج باللقب لاحقًا.

