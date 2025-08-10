"متوفرله لبن العصفور".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات قوية حول ريبيرو

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي يعلم كل الإمكانيات التي يمتلكها اللاعبين.

وتعادل الأهلي أمس مع مودرن سبورت، بالتعادل الإيجابي 2\2، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ناجي في تصريحات مع الإعلامية، سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "كأس العالم للأندية كانت فرصة جيدة لريبيرو من اجل التعرف على جميع اللاعبين".

وأضاف: "ريبيرو متوفرله لبن العصفور من إمكانيات فنية للاعبين وإمكانيات مادية وأنا متفائل بالأهلي هذا الموسم ".

وواصل: "التعثر في بداية الدوري أمر وارد لكن شخصية البطل حاضرة لدى لاعبي الاهلي والدليل نهاية الموسم الماضي".

واختتم أحمد ناجي تصريحاته قائلا: "الأهلي دائما يسبب الجميع بخطوتين ولا أخشى من التعادل امام مودرن سبورت".