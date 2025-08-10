كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكاس القطرية، على أداء النادي الأهلي أمام مودرن سبورت أمس، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان المارد الأحمر، استهل مشواره في بطولة الدوري المصري بالتعادل أمام مودرن سبورت، بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ستاد "القاهرة الدولي" أمس.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "لحسن حظ الأهلى أن عماد النحاس لم يبتعد عن الفريق الأول، بصراحة فريق الأهلى بهؤلاء اللاعبين بعماد النحاس أو بمحمد يوسف، قادر على تحقيق طموحات النادي وجماهيره".

وأضاف: "أعملها يا بيبو مش عيب ولا غلط، للأسف الأهلى بيشخبط وبيلعب كورة لا تليق أبداً بالأهلى".

ويذكر أن الأهلي، كان قد أعلن التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، في مايو الماضي، خلفا لعماد النحاس، الذي تولى قيادة الفريق بشكل مؤقت في الموسم الماضي.

ولم يتمكن ريبيرو من تحقيق أي فوز رسمي مع الفريق حتى الآن، حيث لعب 4 مباريات رسمية، تلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في مثلهما.

