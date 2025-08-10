مباريات الأمس
فيديو أهداف مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

12:20 ص الأحد 10 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

انتهت مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت الموافق 9 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي المباراة بنتيجة 2-2، على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل هدفي الأهلي كلا من: أحمد رضا من تسديدة بالراس عجز أبو جبل عن صدها في الدقيقة 50، ياسين مرعي في الدقيقة 79.

بينما سجل هدفي مودرن كل من: حسام حسن في الدقيقة 58، وعلي الفيل في الدقيقة 74.

وبهذا التعادل رفع النادي الأهلي نقاطه إلى نقطة واحدة، ورفع أيضا مودرن سبورت نقاطه إلى نقطة واحدة.

فيديو أهداف مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

أهداف الأهلي ومودرن سبورت فيديو أهداف الأهلي اليوم نتيجة مباراة الأهلي ومودرن سبورت الأهلي الآن مباريات الدوري المصري
