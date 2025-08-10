لاعب الأهلي يحصد جائزة رجل مباراة مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

حصد ياسين مرعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتسلم مرعي الجائزة عقب نهاية المباراة مباشرة، وسط حالة من الحزن بسبب نتيجة المباراة، عدم قدرة المارد الأحمر على تحقيق الفوز، في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي" أمس السبت.

ونجح ياسين مرعي في تسجيل هدف الأهلي الثاني في مرمى مودرن سبورت، مسجلا أول أهدافه الرسمية مع الفريق.

ويذكر أن مرعي، انضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من فريق فاركو السكندري.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

