مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

لاعب الأهلي يحصد جائزة رجل مباراة مودرن سبورت

12:20 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ياسين مرعي (1)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (9)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (10)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (8)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حصد ياسين مرعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتسلم مرعي الجائزة عقب نهاية المباراة مباشرة، وسط حالة من الحزن بسبب نتيجة المباراة، عدم قدرة المارد الأحمر على تحقيق الفوز، في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي" أمس السبت.

ونجح ياسين مرعي في تسجيل هدف الأهلي الثاني في مرمى مودرن سبورت، مسجلا أول أهدافه الرسمية مع الفريق.

ويذكر أن مرعي، انضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من فريق فاركو السكندري.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع مودرن سبورت

حكم دولي سابق يكشف مدى صحة هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ومودرن سبورت الدوري المصري ياسين مرعي مباراة الأهلي ومودرن سبورت نتيجة مباراة الأهلي ومودرن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري