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أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

12:13 ص الخميس 24 يوليه 2025
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    أليو ديانج لاعب الأهلي (1)
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج (1)
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 16 صورة
    ديانج وحمدي فتحي
  • عرض 16 صورة
    أفشة يستقبل أليو ديانج في معسكر الأهلي_Easy-Resize.com (1)
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    أفشة يستقبل أليو ديانج في معسكر الأهلي_Easy-Resize.com
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    أليو ديانج والسولية ضد الزمالك
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    أليو ديانج
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    أليو ديانج 1
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    ديانج
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    أليو ديانج لاعب الأهلي السابق
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كتب- محمد عبدالهادي:

استعاد اللاعب المالي أليو ديانج، المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي، ذكريات النهائي القاري ضد الزمالك في عام 2020 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أليو ديانج خلال ظهوره على قناة الأهلي: "نهائي القرن لا يزال راسخًا في ذاكرتي، ولن أنساه أبدًا".

وتابع: " كنت حزينا بسبب غيابي عن المباراة لكن عزائي الوحيد أن الأهلي تُوِّج باللقب، وحققنا الفوز بروح الجماعة".

واختتم ديانج: "كان للانتصار طعم خاص لأنه جاء أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال، وكنت سعيدًا للغاية، فقد أنساني هذا الفوز غيابي عن تلك المباراة".

جدير بالذكر أن الأهلي يبحث في الوقت الحالي عن تجديد عقد اللاعب، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويبحث عن حسم ملفه تجديده قبل انطلاق الموسم الجديد.

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