"أنجولي وفلسطيني".. قائمة أجانب الزمالك للموسم الجديد قابلة للزيادة

اقترب نادي الزمالك بشدة من ضم ثنائي أجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

نادي الزمالك، أتم اتفاقه مع الأنجولي الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أكد أن اللاعب صاحب 26 عاما، وقع على عقود انضمامه للزمالك، لمدة 4 سنوات، بعد عرضه على البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق وأبدى إعجابه بمستواه.

وأضاف المصدر، أن الصفقة تم حسمها، في ظل احتياج الفريق لجناح أيسر سريع ومهاري وهو ما يتوفر في اللاعب البرتغالي.

وانضم بانزا إلى نادي إستريلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي بورتيمونينسي في دوري الدرجة الثانية بالبرتغال، وشارك بانزا صاحب الـ26 عامًا في 15 مباراة رفقة إستريلا خلال الموسم الماضي، حيث سجل هدفين ولم يصنع.

وفي المقابل، اقترب نادي الزمالك أيضا من التعاقد مع الفلسطيني أدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي، في صفقة انتقال حر من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يصل كايد إلى القاهرة خلال فترة الساعات القليلة المقبلة، من أجل إجراء الكشف الطبي، تمهيدا للتوقيع الرسمي للنادي الأبيض.

ويستعد النادي الأبيض لاستكمال قائمة الأجانب، حيث يتم التفاوض في الوقت الحالي مع مهاجم أفريقي يلعب في أوروبا، دون توضيح اسمه لحسم التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الحالية.