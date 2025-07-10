فنيا وانضباطيا.. إعلامي بلجيكي يصارح جماهير الزمالك حول فيريرا

أبدى الإعلامي البلجيكي فرانسوا جاريت رأيه في تعيين يانيك فيريرا مديرًا فنيًا جديدًا لنادي الزمالك، مؤكدًا أن الانطباع العام عنه في بلجيكا إيجابي للغاية، وأنه يُعرف بكونه مدربًا إنسانيًا وقريبًا من لاعبيه، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة في التواصل معهم وبناء علاقات قوية داخل غرف الملابس.

وأوضح فرانسوا، خلال ظهوره عبر برنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك، أن فيريرا يتمتع بشخصية فنية واضحة، ويسعى دائمًا لغرس عقلية وانضباط تكتيكي في لاعبيه، تنعكس على أدائهم في أرض الملعب.

واستعرض الإعلامي البلجيكي مسيرة المدرب، مشيرًا إلى أن بدايته الحقيقية كانت عام 2012 مع نادي سبورتينغ شارلروا، عندما كان يبلغ من العمر 32 عامًا، ليصبح حينها أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي.

كما تولى قيادة عدد من الأندية البلجيكية أبرزها ستاندارد لييج، قبل أن يخوض تجربة عربية استمرت لعامين ونصف في المملكة العربية السعودية مع فريقي الفتح والرياض.

وأشار "فرانسوا جاريت" إلى أن فيريرا يُعرف كذلك بقيادته لنادي RWDM في بروكسل، حيث قدّم موسمًا مميزًا في الدرجة الثانية، رغم عدم تتويجه باللقب.

وعن الأسلوب الفني لفيريرا، قال الصحفي البلجيكي إن المدرب يفضل اللعب الهجومي الإيجابي، ويحب تقديم كرة جميلة، شبهها في أكثر من مناسبة بأسلوب مانشستر سيتي، مؤكدًا اعتماده على بناء اللعب من الخلف والتمريرات العمودية السريعة للأمام، باستخدام خطط متنوعة مثل 4‑3‑3 و4‑5‑1، مع أجنحة هجومية نشطة.

وبخصوص فرص نجاحه مع الزمالك، أشار فرانسوا إلى أن فيريرا يمتلك قدرة كبيرة على التأقلم، كما فعل في تجاربه السابقة، مؤكدًا أن الزمالك سيكون أكبر نادٍ يدربه في مسيرته، وأن التحدي الحقيقي سيكون في كيفية تعامله مع طبيعة الكرة الإفريقية.

وختم جاريت تصريحاته قائلاً: "ربما لا نتابع الدوري المصري بشكل دائم هنا في بلجيكا، لكن الزمالك نادٍ معروف جدًا ويُعد من أكبر أندية القارة الإفريقية، وله تاريخ حافل من البطولات.. ونتمنى له التوفيق مع فيريرا في تحقيق الألقاب من جديد."