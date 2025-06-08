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رشاشات المياه.. لقطة طريفة أثناء مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا (صور)

10:08 م الأحد 08 يونيو 2025
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    مباراة الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 3 صورة
    مباراة الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا المقامة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، لقطة طريفة بسبب رشاشات المياه في ملعب الدفاع الجوي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

ماذا حدث في مباراة الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا؟

شهدت مباراة الاسماعيلي وسيراميكا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، واقعة غريبة، بعدما انفجرت إحدى رشاشات المياه الموجودة في أرضية ملعب اللقاء.

وخرجت إحدى الرشاشات لتقوم بتعطيل اللعب بسبب تدفق المياه بغزارة على اللاعبين في أرضية الاستاد.

واستمرت المباراة بشكل طبيعي بعد معالجة الأزمة ويستمر اللقاء الذي انتهى في الأخير بخسارة الدراويش بنتيجة 1-0 ويودع البطولة من الدور نصف النهائي.

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مباراة الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا رشاشات المياه الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا
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