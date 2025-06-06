بنسر الأهلي.. زيزو في الجزيرة- لقطات من الإعلان الرسمي

كتب- مصراوي:

أعلن النادي الأهلي، التعاقد بشكل رسمي مع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لتقديم اللاعب بشكل رسمي.

وقال اللاعب خلال الفيديو: "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة .. زيزو أهلاوي .. زيزو في أرض التاريخ".

وانتهى عقد زيزو مع نادي الزمالك بشكل رسمي، مع نهاية بطولة كأس مصر أمس، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، وبذلك يتيح له الانتقال لأي نادي جديد.





