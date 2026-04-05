

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه ضرب 120 هدفا في وسط وغرب إيران خلال الساعات الـ24 الماضية.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، "شاهدوا التوثيق من عين الصاروخ: خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هاجم سلاح الجو أكثر من 120 منظومة دفاع جوي وصواريخ تابعة لنظام الإرهاب الإيراني".

وأضاف البيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هاجم سلاح الجو أكثر من 120 هدفا تابعا لنظام الإرهاب الإيراني في وسط وغرب إيران، ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: مواقع منظومة الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري، مواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة، ومواقع الدفاع الجوي".

ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن المنظومات الدفاعية التي تم تدميرها كانت تشكل تهديدا على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وتدميرها يساهم في الحفاظ على التفوق الجوي لسلاح الجو في سماء إيران، وفقا لروسيا اليوم.