خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يُعلن ضرب 120 هدفًا في وسط وغرب إيران

كتب : مصراوي

08:35 ص 05/04/2026

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه ضرب 120 هدفا في وسط وغرب إيران خلال الساعات الـ24 الماضية.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، "شاهدوا التوثيق من عين الصاروخ: خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هاجم سلاح الجو أكثر من 120 منظومة دفاع جوي وصواريخ تابعة لنظام الإرهاب الإيراني".

وأضاف البيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هاجم سلاح الجو أكثر من 120 هدفا تابعا لنظام الإرهاب الإيراني في وسط وغرب إيران، ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: مواقع منظومة الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري، مواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة، ومواقع الدفاع الجوي".

ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن المنظومات الدفاعية التي تم تدميرها كانت تشكل تهديدا على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وتدميرها يساهم في الحفاظ على التفوق الجوي لسلاح الجو في سماء إيران، وفقا لروسيا اليوم.

الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف في إيران إيران وإسرائيل الحرب بين إيران وإسرائيل غرب إيران

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
أخبار السيارات

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..

