تقام اليوم الأحد الموافق 5 أبريل، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في بطولة الدوري المصري (دوري نايل).

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الزمالك ضد المصري، ومباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش ضمن مواجهات بطولة الدوري.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد كالتالي:

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 5:00 مساء - أون تايم سبورت ماكس

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش - 8:00 مساء - أون تايم سبورت بلاس

الزمالك ضد المصري - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بينما يدخل المصري المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة.