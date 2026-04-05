مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

05:00 ص 05/04/2026

الدوري المصري

تقام اليوم الأحد الموافق 5 أبريل، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في بطولة الدوري المصري (دوري نايل).

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الزمالك ضد المصري، ومباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش ضمن مواجهات بطولة الدوري.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد كالتالي:

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 5:00 مساء - أون تايم سبورت ماكس

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش - 8:00 مساء - أون تايم سبورت بلاس

الزمالك ضد المصري - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بينما يدخل المصري المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

فيديو قد يعجبك



ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق