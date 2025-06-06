"بعتذر لكم جميعا".. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تتويج الزمالك بالكأس
كتب- محمد خيري:
قدم رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، الاعتذار لجماهير الأبيض، عقب التتويج ببطولة كأس مصر على حساب نظيره بيراميدز.
قال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ten": "بقدم اعتذار لجماهير الزمالك، لأني قلت من اللي أنا شفته الفترة اللي فاتت إن بيراميدز هياخد الكأس".
وأضاف: "الكبير كبير، ونادي الزمالك هيفضل كبير، مهما عدى بمحن ومراحل صعبة وإيقافات قيد، بس لازم نرفع القبعة لأن البطولة عارفة هي رايحة فين".
وأكمل: "لاعبو الزمالك نجحوا تحديدا في الشوطين الثالث والرابع، في مباغتة فريق بيراميدز بشكل مميز، في ظل إرهاق فريق بيراميدز من الموسم الشاق".
واختتم تصريحاته: "بقول لكل جمهور الزمالك، مبروك على التتويج المستحق، موسم كان صعب، وانتهى ببطولة".
وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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