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"بعتذر لكم جميعا".. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تتويج الزمالك بالكأس

11:23 ص الجمعة 06 يونيو 2025

رضا عبدالعال

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كتب- محمد خيري:

قدم رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، الاعتذار لجماهير الأبيض، عقب التتويج ببطولة كأس مصر على حساب نظيره بيراميدز.

قال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ten": "بقدم اعتذار لجماهير الزمالك، لأني قلت من اللي أنا شفته الفترة اللي فاتت إن بيراميدز هياخد الكأس".

وأضاف: "الكبير كبير، ونادي الزمالك هيفضل كبير، مهما عدى بمحن ومراحل صعبة وإيقافات قيد، بس لازم نرفع القبعة لأن البطولة عارفة هي رايحة فين".

وأكمل: "لاعبو الزمالك نجحوا تحديدا في الشوطين الثالث والرابع، في مباغتة فريق بيراميدز بشكل مميز، في ظل إرهاق فريق بيراميدز من الموسم الشاق".

واختتم تصريحاته: "بقول لكل جمهور الزمالك، مبروك على التتويج المستحق، موسم كان صعب، وانتهى ببطولة".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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