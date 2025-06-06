كتب- محمد خيري:

قدم رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، الاعتذار لجماهير الأبيض، عقب التتويج ببطولة كأس مصر على حساب نظيره بيراميدز.

قال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ten": "بقدم اعتذار لجماهير الزمالك، لأني قلت من اللي أنا شفته الفترة اللي فاتت إن بيراميدز هياخد الكأس".

وأضاف: "الكبير كبير، ونادي الزمالك هيفضل كبير، مهما عدى بمحن ومراحل صعبة وإيقافات قيد، بس لازم نرفع القبعة لأن البطولة عارفة هي رايحة فين".

وأكمل: "لاعبو الزمالك نجحوا تحديدا في الشوطين الثالث والرابع، في مباغتة فريق بيراميدز بشكل مميز، في ظل إرهاق فريق بيراميدز من الموسم الشاق".

واختتم تصريحاته: "بقول لكل جمهور الزمالك، مبروك على التتويج المستحق، موسم كان صعب، وانتهى ببطولة".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.