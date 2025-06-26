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السولية يواصل تدريباته منفرداً قبل الانتقال لناديه الجديد

07:56 م الخميس 26 يونيو 2025
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  • عرض 6 صورة
    عمرو السولية يواصل التدريب المنفرد قبل الكشف عن ناديه الجديد 3_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    عمرو السولية يواصل التدريب المنفرد قبل الكشف عن ناديه الجديد_Easy-Resize.com
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    السولية وهاني
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    السولية
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    عمرو السولية
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كتب - نهى خورشيد

واصل عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، إعداده بشكل منفرد بعد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

ونشر السولية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو من خوضه تدريبات انفرادية، ويأتي ذلك في ظل استعداداته للموسم الجديد.

وكان السولية قد أعلن رحيله عن صفوف النادي الأهلي في الفترة الماضية ليصبح لاعبًا حر، ولم يعلن حتى كتابة هذه السطور عن وجهته المقبلة.

في سياق متصل ودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد بفشله في عبور دور المجموعات، عقب تعادله في مباراتين أمام انتر ميامي وبورتو وخسارته من بالميراس البرازيلي.

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عمرو السولية الأهلي القلعة الحمراء كأس العالم للأندية السولية يواصل تدريباته منفرداً
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