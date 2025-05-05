مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

زامبيا - شباب

- -
18:00

تنزانيا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

سيراليون - شباب

- -
21:00

جنوب افريقيا - شباب

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25

10:33 م الإثنين 05 مايو 2025

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:
شهدت مباريات اليوم الإثنين من الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز فوز سيراميكا كليوباترا على نظيره بتروجيت بينما فاز الزمالك على البنك الأهلي.
ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما ينافس الأهلي على الصدارة برصيد 46 نقطة.
ويعرض "مصراوي " في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1 - بيراميدز 47 نقطة
2 - الأهلي 46 نقطة
3 - الزمالك 40 نقطة
4 - المصري 35 نقطة
5 - البنك الأهلي 33 نقطة
6 - سيراميكا كليوباترا 30 نقطة
7 - فاركو 29 نقطة
8 - بتروجيت 25 نقطة
9 - حرس الحدود 22 نقطة
مجموعة الهبوط كالتالي:
1 - زد 28 نقطة
2 - الجونة 27 نقطة
3 - الاتحاد السكندري 22 نقطة
4 - طلائع الجيش 22 نقطة
5 - سموحة 22 نقطة
6 - غزل المحلة 20 نقطة
7 - الإسماعيلي 19 نقطة
8 - إنبي 18 نقطة
9 - فيوتشر 15 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري ترتيب الدوري الأهلي بيراميدز البنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)