بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25

كتب - محمد الميموني:

شهدت مباريات اليوم الإثنين من الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز فوز سيراميكا كليوباترا على نظيره بتروجيت بينما فاز الزمالك على البنك الأهلي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما ينافس الأهلي على الصدارة برصيد 46 نقطة.

ويعرض "مصراوي " في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1 - بيراميدز 47 نقطة

2 - الأهلي 46 نقطة

3 - الزمالك 40 نقطة

4 - المصري 35 نقطة

5 - البنك الأهلي 33 نقطة

6 - سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7 - فاركو 29 نقطة

8 - بتروجيت 25 نقطة

9 - حرس الحدود 22 نقطة

مجموعة الهبوط كالتالي:

1 - زد 28 نقطة

2 - الجونة 27 نقطة

3 - الاتحاد السكندري 22 نقطة

4 - طلائع الجيش 22 نقطة

5 - سموحة 22 نقطة

6 - غزل المحلة 20 نقطة

7 - الإسماعيلي 19 نقطة

8 - إنبي 18 نقطة

9 - فيوتشر 15 نقطة