مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

إنبي

جميع المباريات

إعلان

لقطع الطريق على الأهلي.. الزمالك يحدد شرطا "تعجيزيا" لرحيل حسام عبدالجيد

08:58 ص الخميس 29 مايو 2025

حسام عبدالمجيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك، باستمرار حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول، مع الأبيض في الفترة المقبلة، في ظل رغبته في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف.

عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك ينتهي عام 2027، ويتبقى له موسمين، ولكنه يرفض التجديد في الفترة الحالية، وأخطر النادي برغبته في خوض تجربة احتراف خارجية.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن "عبدالمجيد" يمتلك عرضين من الدوري الروسي، وعرضا من الدوري البلجيكي، للرحيل ولكن بمقابل مادي لا يرتقي لطلبات الأبيض.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك وضع شرط مالي قوي، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، ورفض رحيله بأقل من مبلغ 6 ملايين دولار، وهو ما يوازي 300 مليون جنيه، مع الترحيب بإعارته مقابل 2 مليون دولار في الموسم.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك سيضع شروطا أخرى لتحصين اللاعب، خوفا من عودته إلى الدوري المصري من بوابة نادي أخر مثل الأهلي كما فعل من قبل إمام عاشور، وسوف يضع بندا في العقد بعدم عودته إلى مصر سوى للأبيض.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام عبدالمجيد الزمالك الأهلي أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"اتصرف يا عبد الحميد".. حكاية إنقاذ أنور السادات لنادي الأولمبي من الهبوط

إعلان

إعلان

بنص دستة أهداف.. الأهلي يتوج بدرع الدوري للمرة الـ 45
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان