يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك، باستمرار حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول، مع الأبيض في الفترة المقبلة، في ظل رغبته في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف.

عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك ينتهي عام 2027، ويتبقى له موسمين، ولكنه يرفض التجديد في الفترة الحالية، وأخطر النادي برغبته في خوض تجربة احتراف خارجية.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن "عبدالمجيد" يمتلك عرضين من الدوري الروسي، وعرضا من الدوري البلجيكي، للرحيل ولكن بمقابل مادي لا يرتقي لطلبات الأبيض.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك وضع شرط مالي قوي، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، ورفض رحيله بأقل من مبلغ 6 ملايين دولار، وهو ما يوازي 300 مليون جنيه، مع الترحيب بإعارته مقابل 2 مليون دولار في الموسم.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك سيضع شروطا أخرى لتحصين اللاعب، خوفا من عودته إلى الدوري المصري من بوابة نادي أخر مثل الأهلي كما فعل من قبل إمام عاشور، وسوف يضع بندا في العقد بعدم عودته إلى مصر سوى للأبيض.