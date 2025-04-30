ملخص مباراة الأهلي وبتروجيت

متابعة - يوسف محمد:

تمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع فريق النادي الأهلي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 43 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد بتروجيت عند النقطة رقم 25 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وبتروجيت:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، عن طريق وسام أبو علي يتصدى لها حارس بتروجيت.

الدقيقة 10: وسام أبو علي يحرز هدف الأهلي الأول في مرمى بتروجيت.

الدقيقة 12: عرضية من إمام عاشور ولكنها تمر بجوار دون متابعة.

الدقيقة 15: عمرو السولية يحرز الهدف5 الثاني للأهلي في مرمى بتروجيت.

الدقيقة 20: فرصة خطيرة للأهلي بعد لبعة ثلاثية تصل إلى وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى لها حارس بتروجيت.

الدقيقة 28: عرضية مميزة من أحمد كوكا لاعب الأهلي، يقابلها طاهرب محمد طاهر لكن حارس بتروجيت يتصدى لها ببراعة.

الدقيقة 33: تسديدة قوية من أشرف بن شرقي، يتصدى لها حارس بتروجيت.

الدقيقة 41: ركلة جزاء لصالح بتروجيت بعد تدخل من رامي ربيعة على مهاجم بتروجيت.

الدقيقة 44: بتروجيت يحرز الهدف الأول في مرمى الأهلي، عن طريق رشاد المتولي.

الدقيقة 2+45: خروج أشرف داري مدافع الأهلي للإصابة ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 4+45: إيمانويل لاكي يحرز هدف التعادل لبتروجيت.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد تسديدة من طاهر محمد طاهر ولكنها تصطدم بالمدافعين.

الدقيقة 62: جراديشار يحرز الهدف الثالث للأهلي في مرمى بتروجيت، من اللمسة الأولى عقب دخوله أرضية الملعب.

الدقيقة 70: إمام عاشور يحرز الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى بتروجيت.

الدقيقة 72: حكم اللقاء يلغي هدف إمام عاشور، لوجود خطأ على اللاعب قبل تسجيله الهدف.

الدقيقة 85: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: فرصة خطيرة لبتروجيت بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.