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"درب منتخب نيجيريا إزاي؟".. توضيح هام من الزمالك لسبب سفر بيسيرو

10:54 ص الإثنين 17 مارس 2025
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو وكولر
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (13)
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    بيسيرو وجهازه
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، السبب الحقيقي لسفر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، إلى بلاده خلال الساعات الماضية.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، سفر البرتغالي بيسيرو، إلى بلاده من أجل الحصول على الرخصة التدريبية "برو".

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن المدير الفني البرتغالي، ذهب بالفعل إلى بلاده ولكن ليس للحصول على الرخصة التدريبية، خاصة وأنه حاصل عليها منذ سنوات عديدة.

وأكمل المصدر: "بيسيرو، لديه الرخصة التدريبية منذ سنوات، وهل إن لم يمتلك هذه الرخصة كيف كان يتولى تدريب منتخب نيجيريا؟، والاتحاد الأفريقي يرفض تواجد أي مدرب في الملعب دون هذه الرخصة".

وأضاف المصدر، أن السبب الحقيقي لسفر بيسيرو، هو إلقائه محاضرات لمنح الرخصة التدريبية برو، خاصة وأنه يعمل محاضرا للمدربين الصاعدين بتكليف من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

واختتم المصدر، أن المدير الفني البرتغالي سوف يعود إلى القاهرة مساء اليوم، ومعه المساعد، لقيادة الفريق الأبيض في مواجهة الجونة بعد غد الأربعاء في بطولة كأس عاصمة مصر.

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