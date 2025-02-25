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"خسارة وحيدة".. مؤمن سليمان يحقق إنجازات قياسية مع الأهلي الليبي

08:30 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
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  • عرض 10 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 10 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 10 صورة
    مؤمن سليمان المدير الفني لبتروجت
  • عرض 10 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 10 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 10 صورة
    إيهاب جلال ومؤمن سليمان
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    مؤمن سليمان
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    مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي
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    مؤمن سليمان
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أعاد المدير الفني المصري مؤمن سليمان لفريق أهلي بني غازي هيبته خلال الموسم الجاري 2024/25 بعدما تولى القيادة الفنية.

وكان مؤمن سليمان قد تولى المهمة الفنية لفريق أهلي بني غازي في نوفمبر الماضي بعد نهاية رحلته مع نادي الشرطة العراقي في موسم 23/24.

وقاد سليمان فريق أهلي بني غازي لحجز البطاقة الأولى للتأهل بالدوري بمرحلته النهائية بعدما عانى من النتائج خلال المواسم الماضية.

أرقام مؤمن سليمان مع أهلي بن غازي

قاد مؤمن سليمان فريق أهلي بني غازي في 11 مباراة؛ إذ فاز بـ 9 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في مباراة.

ويعد فريق أهلي بني غازي كثانِ أفضل خط هجوم وثانِ أفضل خط دفاع بالدوري المكون من 35 فريقًا.

مسيرة مؤمن سليمان التدريبية

وكان مؤمن سليمان قد بدأ مسيرته التدريبية بموسم 14/15 بنادي نجوم المستقبل ثم انتقل للإنتاج الحربي بالموسم ذاته حتى موسم 15/16 حين تولى المسؤولية للفنية لنادي الأسيوطي ومنه حدثت النقلة في مسيرته بتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك.

ورحلّ سليمان بعد 12 مباراة مع الزمالك لخوض عدة تجارب مع أندية: سموحة، المقاصة، بتروجت، النجوم، منتخب مصر تحت 17 عاماً، الشعلة السعودي، الشرطة العراقي، القوة الجوية العراقي، الاتحاد الليبي وأهلي بني غازي.

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مؤمن سليمان أهلي بن غازي الدوري الليبي
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