جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد

الأهلي يتقدم بثلاثية على مودرن سبورت في الشوط الأول

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد "السلام"، على إحياء ذكرى شهداء الفريق، في مجزرة بورسعيد عام 2012.

ورفعت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد "السلام"، على رفع لافتة كتب عليها: "أنتم من كتبتم بدمائكم معنى الوفاء والإنتماء، رحلتم بأجسادكم، لكن أرواحكم باقية في قلوبنا".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قام أمس السبت بإحياء ذكرى شهداء الفريق في مجزرة بورسعيد، التي وقعت في 1 فبراير من عام 2012، التي وقع ضحيتها 74 شهيد.

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره مورن سبورت، في إطار منافسات الجولة ال 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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