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جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد

08:11 م الأحد 02 فبراير 2025
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    احتفال إمام عاشو
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    الأهلي ومودرن سبورت
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    الأهلي ومودرن سبورت
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد "السلام"، على إحياء ذكرى شهداء الفريق، في مجزرة بورسعيد عام 2012.

ورفعت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد "السلام"، على رفع لافتة كتب عليها: "أنتم من كتبتم بدمائكم معنى الوفاء والإنتماء، رحلتم بأجسادكم، لكن أرواحكم باقية في قلوبنا".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قام أمس السبت بإحياء ذكرى شهداء الفريق في مجزرة بورسعيد، التي وقعت في 1 فبراير من عام 2012، التي وقع ضحيتها 74 شهيد.

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره مورن سبورت، في إطار منافسات الجولة ال 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".
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شهداء بورسعيد ستاد السلام جماهير الأهلي
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