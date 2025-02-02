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موعد الظهور الأول لـ بن شرقي أمام جماهير الزمالك

03:39 م الأحد 02 فبراير 2025
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    المغربي أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي بقميص الأهلي (2)_Easy-Resize.com
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    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي (4)
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    المغربي أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي 2
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    أشرف بن شرقي (1)
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    أشرف بن شرقي (6)
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    أشرف بن شرقي (7)
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    أشرف بن شرقي (8)
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي (5)
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    أشرف بن شرقي (3)
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كتب- محمد خيري:

يستعد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي الجديد، لخوض أولى التدريبات رفقة الأحمر عقب إعلان ضمه رسميا.

وأعلن النادي الأهلي ضم أشرف بن شرقي، يوم الخميس الماضي بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع الريان القطري، ودفع الشرط الجزائي.

ومن المنتظر أن يخوض بن شرقي تدريب المستبعدين من قائمة الأهلي، لمواجهة مودرن سبورت التي تقام اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد الظهور الأول أمام جماهير الزمالك

ويتطلع الجميع، لمعرفة أول ظهور لـ "بن شرقي"، أمام جماهير ناديه السابق الزمالك، في ظل العلاقة القوية التي كانت تربطهما حين كان لاعبا في صفوف الزمالك وحقق العديد من البطولات.

ويظهر "بن شرقي" للمرة الأولى أمام جماهير الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي يوم 22 فبراير الحالي، ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يظهر "بن شرقي"، أمام جماهير الأهلي اليوم في ملعب السلام خلال مواجهة مودرن سبورت، في المدرجات، في ظل عدم تواجده في قائمة الفريق لعدم جاهزيته من الناحية الطبية.

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