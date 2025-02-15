بيسيرو يتحدث عن أهدافه مع الزمالك.. ورسالة جوزيه مورينيو

كتب - يوسف محمد:

أعرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض، خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

وقال بيسيرو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "سعيد بتولي تدريب نادي الزمالك، فهو فريق كبير جداً في مصر وأفريقيا، وجاءت إلى هنا لحصد الكثير من البطولات والألقاب مع الفريق".

وأضاف:"جاءت لتدريب الزمالك لأنني أؤمن بقدرتنا على تقديم الأفضل للفريق في الفترة المقبلة، هذه المرة الأولى، التي يحدث فيها تواصل معي من قبل النادي، أتمنى مساعدة الفريق في حصد البطولات وأن يساعدني الفريق أيضًا على التتويج بالألقاب".

وتابع: ":" أعرف حجم بطولات الزمالك في مصر مصر وأفريقيا، أطمح في الفوز بالبطولات مع الفريق وإسعاد الجماهير".

وأكمل: " لدي علاقة صداقة قوية بجوزيه مورينيو، كذلك مع جوزيه جوميز وروي فيتوريا، وهو دائماً يهنئني على تولي أي منصب جديد ويتمنى لي التوفيق".

واختتم بيسيرو تصريحاته:" أتمنى السير على خطى المدربين البرتغاليين، الذين نجحوا في تحقيق الكثير من النجاحات مع الزمالك، مثل جوزفالدو فيريرا وجوزيه جوميز".

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