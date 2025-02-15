الفلسطينية ميرال خضر تودع لاعبات الزمالك

"لفرض الانضباط".. أول قرار من بيسيرو تجاه لاعبي الزمالك

كتبت-هند عواد:

ودعت الفلسطينية ميرال خضر لاعبة الفريق الأول لكرة النسائية بنادي الزمالك، زميلاتها بالفريق، تمهيدا لرحيلها عن القلعة البيضاء.

ونشر ميرال صورا لها مع الفريق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وكتبت: "شكرا لكم على كل شيء".

وتعد ميرال خضر خامس هدافات الزمالك في الدوري المصري للسيدات، برصيد 4 أهداف بالتساوي مع آية إبراهيم، وخلفا لسالميزي وأليس وشيماء علي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، انتقال الفلسطينية ميرال من الزمالك إلى مسار، متصدر الدوري المصري.

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