الفلسطينية ميرال خضر تودع لاعبات الزمالك
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتبت-هند عواد:
ودعت الفلسطينية ميرال خضر لاعبة الفريق الأول لكرة النسائية بنادي الزمالك، زميلاتها بالفريق، تمهيدا لرحيلها عن القلعة البيضاء.
ونشر ميرال صورا لها مع الفريق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وكتبت: "شكرا لكم على كل شيء".
وتعد ميرال خضر خامس هدافات الزمالك في الدوري المصري للسيدات، برصيد 4 أهداف بالتساوي مع آية إبراهيم، وخلفا لسالميزي وأليس وشيماء علي.
وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، انتقال الفلسطينية ميرال من الزمالك إلى مسار، متصدر الدوري المصري.
اقرأ أيضًا:
"بكاء زوجة الخطيب".. 3 لقطات بحفل استاد الأهلي الجديد (صور وفيديو)
"تفوق أحمر وبركات في المقدمة".. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي
فيديو قد يعجبك: