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الفلسطينية ميرال خضر تودع لاعبات الزمالك

01:04 م السبت 15 فبراير 2025
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    الفلسطينية ميرال خضر رفقة لاعبات الزمالك (4)
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    الفلسطينية ميرال خضر رفقة لاعبات الزمالك (6)
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    الفلسطينية ميرال خضر رفقة لاعبات الزمالك (3)
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    ميرال خضر رفقة سالميزي لاعبة الزمالك
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    الفلسطينية ميرال خضر مع آية إبراهيم لاعبة الزمالك
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    الفلسطينية ميرال خضر رفقة لاعبات الزمالك (5)
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كتبت-هند عواد:

ودعت الفلسطينية ميرال خضر لاعبة الفريق الأول لكرة النسائية بنادي الزمالك، زميلاتها بالفريق، تمهيدا لرحيلها عن القلعة البيضاء.

ونشر ميرال صورا لها مع الفريق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وكتبت: "شكرا لكم على كل شيء".

وتعد ميرال خضر خامس هدافات الزمالك في الدوري المصري للسيدات، برصيد 4 أهداف بالتساوي مع آية إبراهيم، وخلفا لسالميزي وأليس وشيماء علي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، انتقال الفلسطينية ميرال من الزمالك إلى مسار، متصدر الدوري المصري.

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الزمالك الفلسطينية ميرال خضر الكرة النسائية
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