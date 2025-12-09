بعد تغريدة الغندور.. هل عرض ليفربول صلاح للبيع بـ65 مليون يورو؟

على وقع تصاعد أزمة الملك مع الليفر، قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي ليفربول الإنجليزي يعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، للبيع في يناير مقابل 65 مليون يورو. فهل حدد ليفربول هذا الرقم لبيع صلاح فعلا؟

تغريدة بلا توثيق

اليوم، كتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صلاح متاح للبيع من قبل ليفربول في يناير القادم مقابل 65 مليون يورو".

وفي حين لم يحدد الغندور مصدرا لما نشره، لم يجد مصراوي مصدرا معتمدا يتحدث عن عرض ليفربول صلاح للبيع أو تحديد مقابل انتقاله بـ65 مليون يورو.

من أين جاء المقابل 65 مليونا؟

لم يُدرج ليفربول رسميًا محمد صلاح في قائمة انتقالات بقيمة 65 مليونا، إلا أن هذا الرقم ارتبط في واقعتين مختلفتين بصلاح.

الأولى، عندما تحدثت تقارير عالمية عن اهتمام أندية سعودية بالتعاقد مع صلاح. وقالت التقارير إن العديد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك الهلال، تُعدّ عروضًا جديدة، وقد نوقش عقد لمدة عامين بقيمة حوالي 65 مليون جنيه إسترليني في وسائل الإعلام كعرض مُحتمل لصلاح نفسه، وليس كقيمة انتقال حددها ليفربول.

والثانية، تقارير تحدثت عن اعتزام النادي الإنجليزي التعاقد مع بديل لصلاح ودفع 65 مليون جنيه إسترليني. وذكرت التقارير أن ليفربول يسعى للتعاقد مع جناح بورنموث أنطوان سيمينيو، الذي ورد أن لديه شرطًا جزائيًا بهذا السعر.

غياب وخلافات وتكهنات رحيل صلاح عن ليفربول

ويغيب صلاح عن مباراة ليفربول هذا المساء، عندما يحل فريق المدرب الهولندي آرني سلوت ضيفًا على إنتر في جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة السادسة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وكان لصلاح مؤخرًا خلاف علني مع المدرب آرن سلوت، وألمح إلى احتمال رحيله، مُصرّحًا بأنه يشعر بأنه "أُلقي تحت الحافلة" بعد إبعاده عن التشكيلة الأساسية لثلاث مباريات متتالية.

وأكد صلاح في تصريحاته الأخيرة أنه سيودع الجماهير في المباراة المقبلة بأنفيلد أمام برايتون، قبل السفر إلى أمم أفريقيا، موضحًا أنها قد تكون مباراته الأخيرة مع ليفربول. وقد أثار هذا تكهنات حول احتمال رحيله في يناير.