"مأساة حقيقية".. رد فعل ناري من ميدو على أرض الزمالك البديلة

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي الزمالك يمر بأصعب فتراته، واصفًا الوضع الحالي بأنه، مأساة حقيقية، لم يشهدها النادي عبر تاريخه.

وقال ميدو في برنامجه عبر قناة النهار، إن أرض أكتوبر لم يقترب منها أحد طوال السنوات الماضية إلا بعدما بدأ الزمالك العمل فيها فعليًا، وأصبحت تمثل مصدر دخل قوي للنادي، مشددًا على ضرورة وقوف الجميع خلف النادي في هذه المرحلة الحساسة، سواء المتفقين أو المختلفين مع مجلس الإدارة.

وأوضح أن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني لمح أمس إلى أن الأرض لن تعود للنادي، وأن هناك حلولًا بديلة، مؤكدًا في المقابل أن الزمالك اتبع كل الإجراءات القانونية الصحيحة الخاصة بالأرض من موافقات ورسومات وفترات تنفيذ.

وتساءل ميدو: "إيه اللي حصل علشان الأمور تتغير بالشكل ده؟".

ووجه ميدو رسالة مباشرة لمجلس إدارة الزمالك قائلًا: "لو وافقتوا على سحب الأرض والقبول بأرض بديلة تبقى فرّطتوا في حق الزمالك".

وأشار إلى أن السير في المسار القانوني أمر مفهوم، لكن الجلوس إلى المفاوضات والقبول بسحب الأرض رغم سلامة الإجراءات يعد – من وجهة نظره – تضييعًا لحق النادي، وهو ما لن يقبله أي زملكاوي إلا إذا ثبت أن المجلس ارتكب أخطاء جسيمة في الخطوات التي اتخذها.

وطالب ميدو الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم بأن تكون "تاريخية"، وأن تظهر حجم الدعم الحقيقي الذي يحظى به نادي الزمالك، باعتباره كيانًا كبيرًا لا يمكن الاستهانة به.

وحذر من أن كل المؤشرات الحالية تشير إلى اقتراب سحب الأرض، وهو ما يعني، ضياع الملايين التي أنفقها النادي بالفعل، بالإضافة إلى اضطرار الزمالك لسداد مستحقات رجال الأعمال المتعاقد معهم، فضلًا عن صعوبة حصول النادي على نفس الموافقات الاستثمارية في أي أرض بديلة.

واختتم ميدو تصريحاته مؤكدًا أن خسارة أرض أكتوبر ستعيد الزمالك عشر سنوات إلى الخلف، قائلًا: "لو الزمالك متأخر 10 سنين.. القرار ده هيأخره 10 سنين كمان، وأنا بقول الحقيقة".