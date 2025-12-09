3 أهداف لأحمد عبدالرؤوف في مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

مصطفي عبد الرحيم : حسن شحاته وقف معايا بعد إصابتي

يقص نادي الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء مشواره بكأس عاصمة مصر حين يلتقي بمستضفه كهرباء الإسماعيلية.

نظام بطولة كأس عاصمة مصر 2025/26

ويشارك 21 ناديًا في كأس عاصمة مصر 2025/26 إذ تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات بواقع 7 أندية في كل مجموعة على أن يخوض كل فريق 6 مباريات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور ربع النهائي وينضم لهم أفضل فريقين احتلا المركز الثالث.

وتعد المباراة هي الأولى للزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر تحت قيادة مدربه الشاب أحمد عبدالرؤوف الذي يضع أمامه أكثر من هدف خلال اللقاء نستعرض 3 خلال السطور التالية:

1) الظهور الأول

يُقال أن الانطباع الأول يدوم لذا يرغب عبدالرؤوف في ظهور مميز لفريقه بانطلاقتهم في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية في أول تواجد له على رأس القيادة الفنية للفريق.

2) العودة للانتصارات

آخر ظهور لفريق الزمالك كان يوم 29 نوفمبر الماضي حين سقط في فخ التعادل باللحظات الأخيرة من عمر مباراته أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دور المجموعات في الكونفدرالية.

ويرغب أحمد عبدالرؤوف في العودة بالفريق لطريق الانتصارات في أول ظهور للفريق بعد فترة التوقف الماضية.

3) تجهيز اللاعبين

ينتظر نادي الزمالك عقب فترة التوقف مباريات هامة في الدوري والكأس والكونفدرالية الأفريقية لذا قد يستغل أحمد عبدالرؤوف مباريات كأس عاصمة مصر لتجهيز لاعبيه للاستحقاقات القادمة.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

ويقع الزمالك في مجموعة تضم أندية: حرس الحدود، الاتحاد السكندري، المصري، سموحة، كهرباء الإسماعيلية، زد.

