يلاقي نادي الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

وتقام البطولة ضمن ثلاثة مجموعات، ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كلا من: المصري، حرس الحدود، زد، سموحة، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية.

وتنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1".