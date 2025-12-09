إعلان

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:11 ص 09/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (1)
  • عرض 11 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (7)
  • عرض 11 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (8)
  • عرض 11 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (9)
  • عرض 11 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (10)
  • عرض 11 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (11)
  • عرض 11 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (5)
  • عرض 11 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    سيف الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى كايزر تشيفز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي نادي الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

وتقام البطولة ضمن ثلاثة مجموعات، ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كلا من: المصري، حرس الحدود، زد، سموحة، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية.

وتنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية مباراة الزمالك اليوم موعد مباراة الزمالك اليوم كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة