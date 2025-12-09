إعلان

"مشاركة حمدي فتحي".. 13 صورة لمران منتخب مصر الجماعي استعدادا لأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

02:43 ص 09/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    تدريبات منتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية
  • عرض 14 صورة
    جانب من الحصة التدريبية لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    جانب من الحصة التدريبية لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية (1)
  • عرض 14 صورة
    جانب من الحصة التدريبية لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية (4)
  • عرض 14 صورة
    جانب من الحصة التدريبية لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية (7)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    جانب من الحصة التدريبية لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية (3)
  • عرض 14 صورة
    أحمد أبو الفتوح في معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    جانب من الحصة التدريبية لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية (5)
  • عرض 14 صورة
    جانب من الحصة التدريبية لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية (6)
  • عرض 14 صورة
    جانب من الحصة التدريبية لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية (8)
  • عرض 14 صورة
    تدريبات منتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وخاض منتخب مصر الأول تدريباته الجماعية أمس الإثنين على فترتين، فترة صباحية وأخرى مسائية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، في إطار الاستعداد للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

وحضر مران منتخب مصر الجماعي أمس، حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لمجلس إدارة الاتحاد ومحمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

ويذكر أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية، يوم 16 ديسمبر الجاري أمام منتخب نيجيريا، قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025.

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وانتظم حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري في مران منتخب مصر الجماعي أمس الإثنين، بعد ساعات قليلة من انضمامه لمعسكر الفراعنة.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

والجدير بالذكر أن قرعة بطولة أمم أفريقيا، أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كل من: "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

أقرأ أيضًا:

"كنت عارف صفقة إمام".. إبراهيم الصغير يروي كواليس انتقالات بعض اللاعبين بين الأهلي والزمالك

رابطة الأندية تُعلن إيقاف مدرب ولاعب بيراميدز بعد مواجهة بتروجيت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر أمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا 2025 تدريب منتخب مصر الجماعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة