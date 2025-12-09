مصطفي عبد الرحيم : حسن شحاته وقف معايا بعد إصابتي

واصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وخاض منتخب مصر الأول تدريباته الجماعية أمس الإثنين على فترتين، فترة صباحية وأخرى مسائية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، في إطار الاستعداد للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

وحضر مران منتخب مصر الجماعي أمس، حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لمجلس إدارة الاتحاد ومحمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

ويذكر أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية، يوم 16 ديسمبر الجاري أمام منتخب نيجيريا، قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025.

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وانتظم حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري في مران منتخب مصر الجماعي أمس الإثنين، بعد ساعات قليلة من انضمامه لمعسكر الفراعنة.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

والجدير بالذكر أن قرعة بطولة أمم أفريقيا، أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كل من: "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

