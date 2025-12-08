إعلان

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تتويج حسام البدري بلقب السوبر الليبي مع أهلي طرابلس

كتب - يوسف محمد:

11:26 م 08/12/2025

أحمد شوبير

هنأ أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الليبي.


وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "حسام البدرى يجمع بين الدوري، الكأس والسوبر الليبي، بعد فوزه على أهلي بنغازي بضربات الترجيح في السوبر".


وأضاف: "موسم تاريخي للبدري مع أهلي طرابلس ألف مبروك".


وقاد البدري فريق أهلي طرابلس لتحقيق الفوز اليوم الإثنين على حساب أهلي بني غازي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما في السوبر الليبي على ملعب "القاهرة الدولي".


وجاء فوز أهلي طرابلس بلقب كأس السوبر الليبي، بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب كأس ليبيا، عقب الفوز على أهلي بني غازي أيضًا في النهائي، بثلاثية نظيفة.


وتمكن البدري خلال الفترة الماضية، من حصد الثلاثية المحلية مع فريق أهلي طرابلس، بعد التتويج بلقب "الدوري الليبي، كأس ليبيا والسوبر أيضًا".

