"احتفاله بالقوس والسهم لا دلالة له".. هل يعود محمد صلاح إلى الدوري المصري؟.. القباني يرد

كتب- نهى خورشيد:

12:27 ص 08/12/2025
أبدى وائل القباني، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استبعاده التام لفكرة عودة محمد صلاح إلى الدوري المصري بعد أزمته الأخيرة مع الهولندي آرني سلوت المدير الفني للريدز.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية: "أشعر أن محمد صلاح اقترب من نهاية مرحلته مع ليفربول، رغم ما قدمه من مسيرة استثنائية، إلا أن الأمور تبدو وكأنها تسير في طريق مسدود خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "مع كامل الاحترام للدوريات الخليجية، أرى أن صلاح يجب أن يواصل مشواره في أوروبا، ما حققه لا يتناسب أبداً مع أن تكون هذه نهاية قصته".

وعن عودة صلاح للعب في مصر، رد قائلاً: "لا أتخيل صلاح يرتدي قميص أي فريق في الدوري المصري، العودة تحدث فقط عندما يكون في سن الخمسين! ومع كل الاحترام للأهلي والزمالك، الأمر غير منطقي على الإطلاق".

وفيما يتعلق باحتفال صلاح بالقوس والسهم أكد: "لا يحمل أي دلالة مهمة".

واختتم القباني حديثه: "محمد صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعب عربي أو إفريقي أو مصري، الكرة المصرية حالياً تفتقد المواهب ولا تملك ما يقارن بما وصل إليه صلاح".

وائل القباني محمد صلاح الدوري الإنجليزي الزمالك احتفال القوس والسهم آرني سلوت

