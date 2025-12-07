الشناوي وزيزو الأبرز.. نجوم الأهلي والزمالك يدعمون محمد صلاح (صور)

تدخل الأهلي.. محامي رمضان صبحي يصدر بيانًا لكشف تطورات جديدة حول القضية

وجه عدد من نجوم الكرة المصرية رسائل دعم للنجم الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي آرني سلوت.

وشهدت الساعات الماضية تصاعد التوتر بين صلاح ومدربه، عقب قرار سلوت الإبقاء عليه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية، الأمر الذي أثار غضب اللاعب ودفعه لإطلاق تصريحات لمح خلالها بإمكانية الرحيل.

وأطلق لاعبو الأهلي والزمالك حملة دعم واسعة لزميلهم في المنتخب، حيث نشر أحمد السيد زيزو، لاعب الأهلي، صورة لصلاح عبر حساباته على مواقع التواصل وعلق: "أسطورة ليفربول في كل العصور".

كما نشر محمد صبحي، حارس الزمالك، صورة للنجم المصري مرفقة بتعليق: "الأفضل دائمًا".

وشارك حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، صورة لصلاح مع عبارة: "الأسطورة".

بينما أعاد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، نشر صورة لصلاح بقميص ليفربول، وأرفقها بإيموجي "تاج الملك" في إشارة لدعمه الكامل له.

وعبر محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، عن مساندته لصلاح برسالة قصيرة جاء فيها: "أسطورتنا في كل العصور".