أصدر هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، بيانًا رسميًا لتوضيح مستجدات قضية المنشطات الخاصة باللاعب، وكشف حجم الدعم الذي تلقّاه من ناديي الأهلي وبيراميدز خلال الأيام الماضية.

وقال زهران في بيانه إن فريق الدفاع الخاص باللاعب يعمل منذ اللحظة الأولى لصدور القرار على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، سواء المتعلقة بالطعن أو إعداد المستندات الداعمة لمراحل التقاضي المقبلة.

وأضاف: "خلال الساعات الماضية تواصل معنا ممثلو نادي بيراميدز للتشاور بشأن الخطوات القادمة، ونثمن رغبة النادي في دعم الملف في هذه المرحلة. وقد تم الاتفاق على توحيد الجهود المبذولة مع ضمان تنسيق كامل ومحترف بين الفريق القانوني لنادي بيراميدز وفريق الدفاع الخاص باللاعب بما يخدم مصالح رمضان صبحي".

وتابع: "كما تواصل معنا أيضًا المستشار القانوني للنادي الأهلي، وأبدى رغبته الصادقة في تقديم العون اللازم لرمضان صبحي خلال هذه الفترة الصعبة، ونؤكد استمرار التواصل البنّاء مع الفريق القانوني للأهلي لضمان عرض الصورة الكاملة للموقف القانوني خلال هذه المرحلة الدقيقة".

واختتم محامي اللاعب بيانه قائلاً: "هدفنا الأسمى هو إدارة الملف بأعلى درجات الاحترافية والهدوء، وتوفير أفضل دفاع قانوني ممكن للاعب رمضان صبحي بعيدًا عن أي تناولات إعلامية خارج الإطار القانوني".