بفرمان الخطيب.. الأهلي يتحرك لضم يزن النعيمات عن طريق عبدالحفيظ

عاد اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات للواجهة، ليصبح أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب الجارية.

وفجرت صحيفة "الرأي" الأردنية مفاجأة بكشف دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم المهاجم يزن النعيمات في يناير المقبل، مشيرة إلى أن النادي على استعداد لدفع الشرط الجزائي لنادي العربي القطري لحسم الصفقة.

وأكد التقرير أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أبلغ سيد عبدالحفيظ بالتحرك رسميًا لإتمام الصفقة خلال الميركاتو الشتوي.

ويعاني النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من مركز المهاجم بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي الصيف الماضي، في ظل عدم قدرة الثنائي محمد شريف وجراديشار على تثبيت أقدامهما في خط الهجوم.