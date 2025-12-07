تغادر بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" مطار القاهرة الدولي في الرابعة والنصف فجر اليوم الأحد، متوجهة إلى دولة البرازيل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويترأس بعثة الفريق المتجهة إلى البرازيل نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يتخلل الرحلة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مدينة روما الإيطالية، وبعدها تستأنف البعثة رحلتها إلى البرازيل لتصل في الساعة 1:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الـ6:45 مساءً بتوقيت البرازيل.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" في وقت سابق عن قائمة الفريق المتجهة إلى البرازيل، وتضم كلاً من: نورة عزمي، داليا المرشدي، سابين عابد، أيسل نديم، تقى الله مدحت، ندى مرجان، هنا تامر، فريدة الزرقا، مريم ثروت، مروة مجدي، مريم ممدوح، فريدة الحناوي، فرح العايدي، والمحترفة ماتيا ماجديك.

ومن المقرر أن تواجه "سيدات" الزمالك فريق دينتيل برايا كلوب البرازيلي، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: أحمد فتحي مديرًا فنيًا، إكرامي هيكل مدربًا مساعدًا، أشرف عبدالعال مدربًا، نادر نشأت مخططًا للأحمال، وإسلام علاء الدين محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائية العلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا.