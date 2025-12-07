بقلكم امشوا".. شيكابالا يوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك
كتب : مصطفى الجريتلي
انتقد قائد الزمالك السابق محمود عبدالرازق "شيكابالا" الأداء الحالي لمجلس إدارة القلعة البيضاء.
وقال شيكابالا في تصريحات لقناة "أم بي سي" مساء أمس السبت، إنه غاضب وحزين بسبب ما يحدث بنادي الزمالك.
وأضاف اللاعب المعتزل: "لا أصدق ما يحدث بنادي الزمالك ولا يجب أن نتركه في هذا الوضع فما يحدث بالنادي غير طبيعي".
وتابع قائد الزمالك السابق: "تواجدت في أسوأ فترات الزمالك ولكن لم نصل لهذه المرحلة وإذا كان المجلس الحالي ليس قدر النادي وطلبات الجماهير (بقلكم امشوا)".
وأتم شيكابالا تصريحاته بقوله: "المجلس الحالي هو أكثر مجلس حصل على دعم، وكافة الجماهير كانت تشجعهم، ولكن ما هي النتيجة".
ويعاني نادي الزمالك من إيقاف القيد بسبب 6 قضايا كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤخرًا، كما يعاني من تقدم أكثر من لاعب بإنذار لفسخ التعاقد.
