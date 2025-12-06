"اثنين في مجموعة واحدة".. تعرف على مجموعات منتخبات العرب في كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لملاقاة نظيره المنتخب الإماراتي اليوم السبت 6 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر الثاني اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر الثاني، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب بقطر، رفقة كل من: "الإمارات، الكويت والأردن".

وتنقل مباراة مصر والإمارات، عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، قناة الكأس القطرية، بالإضافة إلى قناة "إم بي سي مصر" وقناة "أبو ظبي الرياضية 1".

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

ويدخل منتخب مصر اللقاء، هو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة، برصيد نقطة وحيدة، فيما يتزل منتخب الإمارات المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

1- منتخب الأردن، 3 نقاط

2- منتخب الكويت، نقطة وحيدة

3- منتخب مصر، نقطة وحيدة

4- منتخب الإمارات، دون أي رصيد من النقاط

