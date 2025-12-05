في عام 1909، كانت كرة القدم في مصر لا تزال في بداياتها، لكن يوم 11 أغسطس من نفس العام، بمدينة بورسعيد الساحلية، ولد ترك بصمة تاريخية في كرة القدم المصرية، بل والعربية والأفريقية.

عبد الرحمن فوزي، طفل مصري نشأ في بيئة بسيطة، ولد معه شغف بكرة القدم، حتى التحق بمدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية، حيث أبرز تميزه في اللعبة، وأسس فريقا يحمل اسم "فريق النيل"، خاص مباريات ضد مدارس أخرى، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي" في تقرير لها.

وبمرور الوقت، تحول هذا الفريق إلى ناد، يحمل نفس الاسم، وفي عام 1927، انضم إلى النادي المصري، لتبدأ رحلته الحقيقية في كرة القدم، وفي نهاية العشرينيات انتقل إلى القاهرة، وانضم إلى المدرسة السعيدية الثانوية.

وكان تألق عبد الرحمن فوزي، سببا لقيام مصطفى كامل منصور حارس مرمى الأهلي، بترشيحه لانضمام إلى القلعة الحمراء، وبالفعل لعب للفريق، لكنه لم يستمر طويل.

وبعد عام، عاد إلى ناديه المصري البورسعيدي، بناءً على دعوة من محافظة إقليم القنال وقتها، وتوج بكأس السلطان حسين عام 1933، بعد الفوز على الأولمبي السكندري، وفي النسخة التالية، حقق اللقب على حساب الأهلي.

أول مصري يسجل في كأس العالم

بعدها جاءت المحطة الأهم في حياة عبد الرحمن فوزي، عندما تم اختياره لتمثيل منتخب مصر، في تصفيات كأس العالم 1934 بإيطاليا، حصلت قارّتا أفريقيا وآسيا على مقعد واحد بالبطولة، وبعد فوز منتخب مصر على فلسطين بنتيجة 7-1 ذهابا و 4-1 إيابا، تأهل المنتخب إلى المونديال لأول مرة في التاريخ، وسجل عبد الرحمن هدفا من رباعية مباراة الإياب التي أقيمت في تل أبيب، وفقا للحساب الرسمي لـ"فيفا".

وفي رحلة على متن الباخرة "حلوان"، استغرقت 4 أيام، وصل منتخب مصر إلى مدينة نابولي الإيطالية، لخوض أول مباراة له بكأس العالم ضد المجر.

وكانت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم عام 1934، تُدار بنظام خروج المغلوب، وفي مباراة مصر والمجر، تقدم الأخير بهدفين بعد نصف ساعة فقط، لكن مصر عادل عن طريق عبد الرحمن فوزي، وسجل هدفين.

وأصبح عبد الرحمن فوزي، أول لاعب مصري وعربي وأفريقي، يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم، لكن لم تصمد مصر كثيرا وانتهت المباراة بفوز المجر بنتيجة 4-2، ليودع الفراعنة البطولة.

عبد الرحمن فوزي والزمالك

وبعد كأس العالم، نجح محمد حيدر باشا، رئيس الزمالك آنذاك، في ضم عبد الرحمن فوزي إلى صفوف القلعة البيضاء، واستمر مع الفريق لمدة 12 عاما، وبعد اعتزاله تولى تدريب الأبيض.

ولم يكتفي عبد الرحمن فوزي بتحطيمه للأرقام القياسية وهو لاعب، بل أنه تولى تدريب الزمالك وهو ما يزال لاعباً عام 1946، واستمر مع الفريق حتى عام 1956، وهي أطول فترة لمدرب في تاريخ الزمالك.

وفي يوم 16 أكتوبر عام 1988، توفي فوزي عن عمر يناهز 79 عاما، تاركا خلفه إرثا تاريخيا، وتحمل الصالة المغطاة بنادي الزمالك اسمه، لتكريما لمسيرته وجهوده.