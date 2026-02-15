إعلان

"اعتراف هاتفي".. الحكم على سائق قتل زوجته ببورسعيد الثلاثاء

كتب : مصراوي

07:51 م 15/02/2026

المجني عليها

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، اليوم الأحد، حجز قضية سائق متهم بقتل زوجته عمدًا داخل مسكنهما بحي الضواحي، للنطق بالحكم في جلسة الثلاثاء المقبل.

تعود وقائع القضية (رقم 7194 لسنة 2025) إلى 17 سبتمبر الماضي، حيث أقدم المتهم على تسديد طعنات نافذة لزوجته بسلاح أبيض إثر خلافات أسرية، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

كشفت التحقيقات، استنادًا لشهادة الأبناء، أن نجل المجني عليها تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوج والدته (المتهم) يبلغه فيه بارتكاب الجريمة، وهو ما تأكد عند الانتقال للمسكن والعثور على الجثمان، وهي الرواية التي أيدتها ابنة الضحية أيضًا.

محكمة جنايات بورسعيد محاكمة سائق مقتل ربة منزل

