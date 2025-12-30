مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

0 1
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

0 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

كتب - يوسف محمد:

06:32 م 30/12/2025
    حمزة عبد الكريم (1)
    حمزة عبد الكريم (4)
    حمزة عبد الكريم (3)

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر.

وكان عبد الكريم، تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، بعد تدخل من أحد لاعبي فريق المقاولون، مما تسبب في دخول الجهاز الطبي للأهلي إلى أرضية الملعب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حمزة عبد الكريم تعرض لكدمة قوية في وجه القدم، سيخضع لفحص طبي عقب نهاية مباراة المقاولون العرب".

وعقب سقوط زعلوك على أرضية الملعب، قام المدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب، باستبدال اللاعب ودخول بدلا منه محمد زعلوك.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.

والجدير بالذكر أن مهاجم الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم، تصدر المشهد الرياضي في مصر بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني.

النادي الأهلي حمزة عبد الكريم المقاولون العرب كأس عاصمة مصر

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

