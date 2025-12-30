مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

أول تعليق من بيراميدز بعد الحكم بحبس رمضان صبحي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر.

وكان عبد الكريم، تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، بعد تدخل من أحد لاعبي فريق المقاولون، مما تسبب في دخول الجهاز الطبي للأهلي إلى أرضية الملعب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حمزة عبد الكريم تعرض لكدمة قوية في وجه القدم، سيخضع لفحص طبي عقب نهاية مباراة المقاولون العرب".

وعقب سقوط زعلوك على أرضية الملعب، قام المدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب، باستبدال اللاعب ودخول بدلا منه محمد زعلوك.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.

والجدير بالذكر أن مهاجم الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم، تصدر المشهد الرياضي في مصر بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني.

