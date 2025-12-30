بالصور.. لحظة إصابة حمزة عبد الكريم وخروجه باكيا

أول تعليق من بيراميدز بعد الحكم بحبس رمضان صبحي

تعرض حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال منتصف الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب، المقامة حاليا.

وظهر حمزة عبد الكريم باكيا بعد إصابته، قبل أن يتم خروجه ونزول محمد زعلوك بدلا منه.

وتقدم المقاولون العرب بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليا، في الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة