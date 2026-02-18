إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 فبراير 2026

كتب : ميريت نادي

03:08 م 18/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7479 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7523 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6582 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5642 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 52656 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية سعر أوقية الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مد إدراج 13 شخصًا من الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات
حوادث وقضايا

مد إدراج 13 شخصًا من الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات
فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور
أخبار السيارات

فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور
استدرجها بـ تورتة.. طالب يخدر فتاة ويغتصبها في عيد ميلاده بالبحيرة
أخبار المحافظات

استدرجها بـ تورتة.. طالب يخدر فتاة ويغتصبها في عيد ميلاده بالبحيرة
"شق البطيخة" و"أبو دلاية".. حكاية أشهر فوانيس رمضان
رمضان ستايل

"شق البطيخة" و"أبو دلاية".. حكاية أشهر فوانيس رمضان
"الستات هترّوح بدري".. محافظ الوادي الجديد تعدل مواعيد العمل فى رمضان
أخبار وتقارير

"الستات هترّوح بدري".. محافظ الوادي الجديد تعدل مواعيد العمل فى رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة