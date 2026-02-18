قررت النيابة العامة بأكتوبر، بإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، حفظ التحقيقات في اتهام الفنانة زينة بسب خصومها في واقعة مطاردة طفليها بكلب داخل كومبوند بمدينة الشيخ زايد.

حفظ التحقيق في اتهام زينة بسب رجل

أظهرت التحقيقات، التي ترأسها المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد، أن الاتهامات المنسوبة للفنانة بسب والدة الطفل الذي طارد طفليها لم تثبت، كما أن ادعاء مطاردة الطفل بسيارتها لم يتأكد بعد تفريغ كاميرات المراقبة، فقررت النيابة حفظ البلاغ.

إحالة المتهمين بالمطاردة

وأحالت النيابة كل من والد الطفل الذي طارد طفلي زينة ومالك الكلب – الذي تبين أنه قريبه – إلى المحاكمة، ووجهت لهما تهمة الإصابة الخطأ للطفلين.

سرد الفنانة زينة للواقعة

استمعت النيابة لأقوال زينة، التي روت خلال خمس ساعات تحقيقات تفاصيل تعرض نجليها لمطاردة كلب داخل الكومبوند بعد مشادة مع طفل آخر، وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة مطاردة الكلب للطفلين عز الدين وزين الدين (11 عامًا)، ما أدى لإصابتهما بسقوطهما أثناء الهروب.

بلاغات متبادلة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بقيام نجل رجل أعمال بإطلاق كلب شرس تجاه طفلي زينة، بينما تقدم والد الطفل ببلاغ اتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله بسيارتها وإساءة لفظية لأسرته.

تحريات المباحث

انتقلت قوة من وحدة المباحث لمكان الواقعة، وتم التحفظ على أطراف النزاع، قبل عرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحفظ التحقيقات فيما يخص اتهام زينة بالسب، وإحالة المتهمين بالمطاردة للمحاكمة.