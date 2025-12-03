452 مليون جنيه عجز.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم 24/2025

ينشر موقع مصراوي، ميزانية نادي الزمالك، عن السنة المنقضية، والتي تشمل كرة القدم والأنشطة الرياضية والاجتماعية والعضويات

ويستعد نادي الزمالك لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء المقبل، 9 ديسمبر لمناقشة الميزانية والحساب الختامى عن العام المنقضى.

وجاء في الميزانية ما نرصده فى السطور التالية..

إجمالي إيرادات الزمالك خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي تشمل كرة القدم والأنشطة الرياضية والاجتماعية والعضويات، بلغ 597.5 مليون جنيه فقط

ميزانية الموسم الحالي في كرة القدم

إجمالي المصروفات إلى 1.142.041.210 مليار جنيه، وبالتالي يكون فائض العجز في الميزانية 776.742.475 مليون جنيه.

ووصلت إيرادات كرة القدم بنادى الزمالك وفقا للميزانية 397.347.277 مليون جنيه، مقابل مصروفات 758.637.697 وبالتالي يكون العجز في ميزانية كرة القدم 452.371.435.

المصروفات تضم عقود ومرتبات اللاعبين، ومصروفات إعارة، ومكافات مدربين ولاعبين، وإيجار سيارات وبدل سكن، وإيجار ملاعب، ومصروفات جيب، وجزاءات وغرامات، بالإضافة إلى الكرة النسائية التى بلغت مصروفاتها 3 مليون جنيه.

بينما بلغت إيرادات النشاط الرياضي، 22.053.256 مليون جنيه، مقابل مصروفات 277.007.546 مليون جنيه بعجز يتخطى الـ 250 مليون جنيه.

عجز يتخطى نصف مليار جنيه

في حين وصلت المصروفات إلى أكثر من 1.142 مليار جنيه، ما أسفر عن عجز مبدئي يتجاوز 544 مليون جنيه.

ومع احتساب البنود المالية الإضافية، من إيجارات المحلات والفوائد البنكية والمخصصات والعمولات والمصاريف الإدارية، تضخم العجز ليصل إلى 776.7 مليون جنيه، ولكن الأرقام تؤكد تراجع العجز مقارنة بالموسم الماضي، الذي سجل 847.1 مليون جنيه

تمكنت الإدارة من خفض العجز بنحو 70.4 مليون جنيه، وهو ما تعتبره الإدارة خطوة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

جدول المناقشات المرتقب يوم الاجتماع يشمل عددًا من الملفات الحساسة، أبرزها:

اعتماد الميزانية والتصديق على تقرير مراقب الحسابات.

مناقشة رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

الاقتراح المقدم لرفع رسوم صندوق العاملين من 10 جنيهات إلى 100 جنيه عند تجديد العضوية.

بحث إسقاط عضوية بعض الأعضاء وفق اللوائح الداخلية.

اعتماد اللوائح الرياضية والإدارية الخاصة بأنشطة النادي.

التصويت على إنشاء فرع جديد لنادي الزمالك في أسيوط الجديدة.

اجتماع عمومية الثلاثاء يبدو أنه سيكون واحدًا من أهم الاجتماعات في تاريخ النادي في ظل الأزمات المالية الكبيرة التي تظهرها الأرقام، والقرارات المصيرية التي تنتظر اعتماد الأعضاء.