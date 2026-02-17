إعلان

بعد تسرب مياه الصرف الصحي.. ترامب يحذر من كارثة بيئية في ولاية ماريلاند

كتب : مصراوي

06:12 ص 17/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كارثة بيئية واسعة النطاق في ولاية ماريلاند بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك بنتيجة انهيار أنبوب صرف صحي.

قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن "ملايين الجالونات" من مياه الصرف الصحي تسربت إلى النهر.

وحمل الرئيس حاكم ولاية ماريلاند ويس مور والمسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي مسؤولية الحادث، متهما إياهم بـ"عدم الكفاءة".

وأعلن ترامب أنه كلف السلطات الفدرالية ضمان حماية النهر وتزويد العاصمة واشنطن الواقعة على ضفتيها، بالمياه.

وأكد أن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ ستلعب الدور الأساسي في إزالة عواقب الحادث، رغم أنها توقفت عن العمل جراء الإغلاق الحكومي الجديد في الولايات المتحدة.

يذكر أن خط صرف صحي في مقاطعة مونتجومري بولاية ماريلاند انهار يوم 19 يناير الماضي، مما أدى إلى تسرب أكثر من 757 مليون لتر من مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب تسرب مياه الصرف الصحي مياه الصرف الصحي في أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
فيديوهات رمضان

أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
اليوم.. وزارة العمل تبدأ صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

اليوم.. وزارة العمل تبدأ صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

شريف حسني يروج لـ"هي كيميا" بموال.. ومصطفى غريب: يا رب مايتحسبش دعاية سلبية
دراما و تليفزيون

شريف حسني يروج لـ"هي كيميا" بموال.. ومصطفى غريب: يا رب مايتحسبش دعاية سلبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر